Bomba: Stefan Banica Jr si Lavinia Parva s-au casatorit. Uite in ce loc secret a avut loc nunta

Asa cum a procedat si in trecut, Stefan Banica Jr a dorit ca totul sa fie cat mai discret asa ca toti invitatii care au participat la nunta au fost instiintati doar ca artistul isi va sarbatori ziua de nastere in avans.”Ştefan s-a ridicat de pe scaun, în mijlocul petrecerii din Bulgaria, şi ne-a spus că s-a însurat cu Lavinia, spre surprinderea celor care i-au adus doar lui cadouri. Cheful a avut loc la un restaurant de lux din apropierea Castelului Reginei Maria de la Balcic", noteaza click.ro. Pentru a marca importantul eveniment, Stefan Banica Jr. a lansat si o piesa: “Ea mi-a pus catuse”.Cand s-a casatorit cu Andreea Marin, in 2006, Stefan Banica Jr a fost la fel de secretos. Cei doi si-au unit destinele in America, fara ca nimeni sa stie ceva.Stefan Banica Jr a fost intotdeauna extrem de discret cu viata sa personala. Uneori chiar radical. A avut numeroase conflicte cu paparazzi pe aceasta tema.