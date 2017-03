Bona filipineaza acuzata de furt de Vanghelie rupe tacerea: "Mi-au inscenat totul"

Marian Vanghelie si Oana Mizil au anuntat ieri in presa ca au fost jefuiti de bona lor filipineaza. Acestia sustin ca tanara ar fi plecat din casa lor cu bijuterii in valoare de 50.000 de euro.Pe de alta parte insa, bona sustine ca ea este nevinovata si Marian Vanghelie si Oana Mizil vor doar sa o discrediteze. Cele spuse de femeie sunt întărite şi de preşedintele comunităţii filipineze în România.preşedintele comunităţii filipineze în România, a declarat pentru CANCAN.ro căi-a spus că nu a furat nimic, şi că foştii ei patroni au inventat totul când au aflat că nu a plecat din ţară.”, a declarat Reyes.Potrivit unor informaţii care circulă pe piaţă, cuplular fi născocit această poveste când au aflat că femeia nu a părăsit România, şi asta pentru a o discredita pe bonă. Se zvoneşte că atât fostul primar, cât şi iubita lui, se temeau că bona va povesti ce a văzut şi a auzit în casă în timpul cât a stat acolo, lucru de nedorit. În plus, o bonă acuzată de furt nu este credibilă, aşa că...