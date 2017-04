Borcea mai are un copil. Cine este mama celui de-al optulea fiu al omului de afaceri

Borcea chiar este un adevarat Don Juan. Se pare ca omul de afaceri mai are un copil cu Geanina Terceanu, judecatoarea acuzata ca a luat mita de la Borcea si de la fratii Becali in Dosarul Transferurilor.Pe langa faptul ca aceasta a recunoscut ca a avut o relatie cu Borcea, se pare ca cei doi au chiar un copil impreuna.Intrebata daca ii este dor de Cristi Borcea. Fostul magistrat a afirmat: ”Da, imi este dor, da. Am si un copil cu Borcea”, potrivit antena3.ro.„Intalnirea mea cu domnul Borcea a durat aproximativ doua ore, timp in care in locuinta acestuia nu au fost alte persoane. La finalul vizitei mele la domnul Borcea, acesta m-a atentionat ca mi-a lasat ceva in geanta. La acel moment nu m-am uitat in geanta sa vad ce-mi lasase. (…) Dupa ce am ajuns acasa am vazut ca in geanta Borcea imi lasase o suma de bani, din cate imi amintesc 10.000 de euro, in euro, nu-mi amintesc ce cupiuri. Nu am purtat vreo discutie ulterioara despre aceasta suma de bani nici cu George Iorgovan, nici cu Cristian Borcea”, a explicat Terceanu la inceputul lui 2016.„Perceptia mea a fost insa ca aceasta suma de bani nu-mi fusese data in legatura cu dosarul pe care-l judecam, in care Borcea era inculpat, ci o urmare a faptului ca eu si domnul Borcea ne placuseram reciproc, el dorind sa ne mai vedem si ulterior, context in care eu am apreciat ca el a intentionat sa-mi faca un cadou. Cu ocazia vizitei facute acasa la Cristian Borcea, eu i-am lasat un numar de telefon, iar el m-a mai sunat ulterior cerandu-mi sa ne vedem, insa eu am tot amanat si o alta intalnire cu domnul Borcea nu a mai avut loc”, le-a relatat ea procurorilor, scrie adevarul.ro.In afara de Milan Cristian, fiul pe care il are cu Valentina Pelinel, Cristian Borcea mai are doi copii cu Alina Vidican (un baiat, George Alexandru, de 4 ani, si o fetita, Gloria, de 10 luni). Prima sotie, Mihaela Borcea, i-a daruit trei copii: Patrick (18 ani) si gemenii Mihai Angelo si Antonia Melissa (12 ani). Omul de afaceri mai are o fata, Carolyn (9 ani), cu o fosta amanta, avocata Simona Voiculescu.