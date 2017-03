Borcea o lasa pe Alina Vidican fara casa. Iata cati bani vrea sa obtina

La divortul din noiembrie, dupa mai bine de jumatate de an de tamtam si negocieri feroce, Alina a semnat divortul la Penitenciarul Balta Alba unde se afla celebrul ei fost sot. Dar nu oricum, ci in schimbul unei pensii alimentare de 10.000 de euro, pentru copii, dar si a 120.000 de euro, partea ce ii revine din casa din Bucuresti a cuplului. Unde acum locuieste actuala iubita, Valentina Pelinel.Alina a fost multumita cu sumele primite, insa apropiatii ei, citati de wowbiz.ro, sustin ca ea ar fi vrut sa mai obtina si o parte din banii pe care i-ar primi fostul sau sot din vanzarea locuintei de lux din America, cam o treime, mai ales ca apartamentul a fost cumparat in perioada in care erau impreuna. Cum imobilul din Miami, dotat cu piscina piscina proprie, trei dormitoare mobilate integral in alb, dar si o priveliste superba la ocean, a fost deja pus la vanzare cu un pret de 2,7 milioane de dolari. Totusi Borcea s-a razgandit si acum ii refuza Alinei banii cu care ar fi putut sa inceapa o afacere in SUA, dar si sa-si cumpere o locuinta mai mult decat decenta pentru ea si cei doi copii.