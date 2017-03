Brigitte Sfat atac dur la adresa Amaliei Nastase: "Nu mai accept"

"Eu desi sunt sotia lui, mi-a trasat anumite grafice. Casa i-a promis-o fostei sotii. Eu am renovat-o, pentru ca am zis ca stau si eu in ea. Nu m-a somat sa plec, dar mi-a zic ca daca nu-mi convine, sa-mi iau copiii si sa ma duc unde vreau eu! Ilie considea ca sunt o taranca de la Timisoara si ca ar fi trebuit sa-i fiu recunoscatoare ca sunt langa un tip faimos ca el. «Jigodie» sunt de sapte ani de zile in gura fostei lui sotii. Ea pozeaza intr-o femeie de afaceri, dar Ilie a intretinut-o tot timpul. Ea avea o relatie de trei ani cu barbatul cu are copil acum, iar Ilie nici nu stia. Tot timpul si-a bagat coada. Cand ne-am casatorit, lui Ilie i-a disparut certificatul de nastere din casa si a trebuit sa scoata altul in conditiile in care filipineza care se ocupa de locuinta era mereu sunata de ea”, a spus Brigitte Sfat la emisiunea Extra Night Show de la Antena 1.“Eu nu mai accept ca ea sa-si bage coada in relatia noastra. De ziua mea, cand el a fost cu ea la acelasi cinematograf, eu nici nu am stiut. Am aflat dupa doua zile de ce a intarziat. Ea a facut un eveniment in aceeasi zi cu mine. Femeia are probleme! S-a plans ca Ilie nu-si intretine copiii ca nu il las eu, dar el ii da peste 100.000 de euro pe an.Ea pozeaza in victima. Mie mi s-a pus in vedere ca toate conturile si casele apartin copiilor lui. Cu mine nu a vrut sa faca un copil pentru ca i-a interzis Amalia. Aceasta a fost intelegerea, pentru ca averea sa nu se imparta. Ceea ce nu se stie este ca Ilie mai are un baiat secret. Se numeste tot Ilie Nastase. Are 19 ani si sta la Paris.Sotul meu l-a vazut la botez si acum de cand e cu mine. Am stat cu el in toti acesti ani in ciuda tuturor piedicilor pentru a demonstra ca il iubesc. Eu stiu ca am avut de luptat in acesti 7 ani, iar indepartatea lui de mine s-a produs pentru ca cineva ii baga tot timpul in cap ca nu sunt buna de nimic. Eu nu mai vorbesc cu fosta lui sotie de un de zile. Am acceptat tot doar pentru ca el sa-si vada copiii, dar de cand ea a anuntat ca nu-i mai lasa in prezenta mea, eu nu mai am de ce sa tac”,a mai spus Brigitte Sfat, conform click.ro.