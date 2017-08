Carmen Bruma a creat isterie. A postat pe internet o fotografie cu ea doar in chiloti

Rezultatele sunt pe masura, caci se vede cu ochiul liber ca are o silueta de invidiat desi are 40 de ani. Recent insa, Carmen Bruma a creat o adevarata polemica dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care apare doar in chiloti intr-o cabina de proba.Imaginea a starnit reactii urate din parte admiratorilor.„Asta-i poza de... Fac orice pentru atenție. Camionagiii sunt în delir”, a comentat un fan. Replica a venit imediat. „Femeia asta se antrenează să arate cum arată. A postat și ea o poză topples cu spatele, poate-poate observați și voi rezultatele muncii ei și normal, românul face atac la chiloți și bate apropouri țărănești (de parcă sigur v-ar băga ea în seamă dacă ați vorbi urât)", au fost doar cateva dintre mesajele fanilor.