Carmen Iohannis, aparitie de exceptie la intalnirea cu presedintele francez. Uite cum s-a imbracat

Carmen Iohannis a pastrat linia cu care ne-a obisnuit. Rochii tineresti, de o lungime adesea criticata, si anume deasupra genunchiului. Pana si sotia presedintelui francez, Brigitte, cunoscuta si ea pentru tinutele tineresti, a avut o rochie mai formala: neagra si o idee mai lunga. In plus, Carmen Iohannis nu doar ca nu a adoptat o tinuta simpla, in linii drepte, ci a mers mai departe, cu un detaliu putin prea glam pentru o intalnire oficiala: umeri decupati la rochia alba cu insertii.

Ca ii statea bine, este de necontestat, Carmen Iohannis fiind de altfel o femeie apreciata pentru naturaletea si silueta ei. Ca nu este cea mai potrivita aparitie la o astfel de intalnire protocolara, este o alta discutie.