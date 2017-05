Castigatorul Eurovision 2017, probleme grave de sanatate. Mai are doar cateva luni de trait

Tanarul portughez ascunde insa o poveste de viata impresionanta. Acesta este grav bolnav si potrivit medicilor ar avea nevoie de un transplant de cord cat mai repede posibil. In caz contrar el mai are doar cateva luni de trait. Salvador nu a dorit insa sa faca publice problemele sale de sanatate, deoarece si-a dorit sa castige cu ajutorul vocii, si nu sa impresioneze prin cazul sau.Din cauza problemelor de sanatate, participarea lui Salvador la Eurovision 2017 chiar a fost pusa la un moment dat sub semnul intrebarii.a spus concurentul.