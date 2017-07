Catherine Zeta-Jones a ajuns de nerecunoscut. Arata horror

Recent, actrita a fost surprinsa in timpul filmarlor pentru un nou film, „Cocaine Godmother,” care se filmeaza iin Vancouver, Canada. In imaginile suprinse de paparazzi, Catherine Zeta Jones apare extrem de imbatranita, cu un par roscat neingrijit, cu pielea gatului lasata, dat si o silueta firava.Actrita a oprit productia in momentul in care a vazut ca este fotografiata de paparazzi. Aceasta a fost escortata intr-o masina, in timp ce membrii echipei au ascuns-o cu ajutorul umbrelelor, iar filmarile au fost intrerupte timp de o ora.