Ce burtica mica are Andreea Raducan! Nici nu spui ca e insarcinata

Fosta gimnasta si campioana olimpica urmeaza sa nasca in aceasta toamna. Desi este in trimestrul II deja, Andreea Raducanu nu pare deloc insarcinata, este in forma si isi pastreaza inca silueta. Ea a pozat de curand pentru coperta unei reviste dedicate mireselor."Puţin răcită, dar cu burtica la înaintare, ne-am descurcat de minune la şedinţa foto pentru cel mai nou număr al revistei Beau Monde Mirese. Multumesc echipei cu care am lucrat pentru bucuria de a retrăi momentul special al îmbrăcării rochiei de mireasa. Felicitari tuturor şi multă inspiraţie viitoarelor mirese", a scris Andreea Răducan pe pagina ei de Facebook.Acesta s-a casatorit anul trecut cu Daniel Tandreu, după patru ani de relaţie. Andreea Răducan (33) este însărcinată în cinci luni şi urmează să nască în luna octombrie, chiar când va sărbători primul său an de căsnicie.