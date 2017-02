Ce face Mircea Solcanu dupa ce s-a retras din televiziune. Iata cat de mult s-a schimbat

Retras la Constanta, orasul natal, fosta vedeta de televiziune a ales sa traiasca in umbra. Si-a redus drastic activitatea pe site-urile de socializare Facebook si Instagram si a devenit foarte selectiv in privinta celor cu care comunica la telefon.La cei 40 de ani ai sai, Mircea Solcanu a inceput sa isi arate varsta. Din barbatul vesel si neobosit, cel care se imbraca in culori stridente si avea o inclinatie aparte spre lucrurile excentrice, prezentatorul a ajuns sa-si petreaca aproape tot timpul in preajma animalelor. Implicat in actiunile de ajutorare a animalelor fara stapan, deseori fosta vedeta tv viziteaza sau isi duce prietenii la asezaminte de acest fel, noteaza wowbiz.ro.