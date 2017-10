Ce frumoasa a fost sotia lui Adrian Mutu mireasa. Nu iti puteai lua ochii de la ea

In aceasta zi atat de importanta, Sandra pur si simplu a stralucit. Sotia lui Mutu a purtat o rochie de mireasa superba, desprinsa para din povesti.Tot in aceeasi zi, cei doi au organizat si botezul fiului lor, Tiago. La crestinarea baietelului, Sandra a purtat o alta tinuta, o salopeta roz pudra. Cele doua tinute au costat destul de mult, in jur de 15.000 de euro, noteaza click.ro.Sandra a ales si un buchet de mireasa superb, unul clasic, cu trandafiri albi si roz, care s-a potrivit insa de minune cu rochia. Nasii decununie ai celor doi au fost Alina şi Cosmin Contra.Foto: click.ro