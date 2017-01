Ce vedete au fost prinse in incendiul de la Bamboo. Marturii socante

Simona Trasca si Loredana Chivu au fost noaptea trecuta in Bamboo, iar blonda a acceptat sa vorbeasca despre teroarea din club la wowbiz.ro."Eram in club cand a luat foc. Imi amintesc ca a tipat Loredana Chivu: "Fooooc!!!". Am luat telefonul si am fugit cu ea afara. N-am luat genti si haine. S-a creat mare panica. Era negru, fum, nici nu vedeam pe unde sa iesim. Am avut noroc ca am stat la primele mese, Dumnezeu a tinut cu noi. De obicei, noi stateam la mesele din spate", a povestit Simona.Cele doua s-au speriat foarte tare, desi, din fericire, nu au patit nimic. Simona spune ca a ajuns acasa in stare de soc si a plans doua ore gandindu-se prin ce a trecut. "Am vazut flacari, funingine, eram neagra pe picioare. Baietii care au stat la masa cu noi au luat gentile noastre si au iesit si ei. Cand am reusit sa iesim din club am luat o la fuga pe strada. Era o zarva si o panica incredibila. Eu am facut soc. Am ajuns acasa si doua ore am plans si am tremurat incontinuu", a declarat pentru sursa citata.41 de persoane au ajuns la spital in urma incendiului din noaptea trecuta de la Clubul Bamboo. Sapte au ramas internate, iar un ranit se afla in stare grava. Din fericire, nu a fost inregistrat niciun deces. Clubul Bamboo a ars in totalitate.