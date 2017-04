Cea mai batrana mama din Romania a dezvaluit ce pensie are. Iata din cati bani traieste in fiecare luna

Femeia, acum in varsta de 79 de ani, spune ca are un venit lunar de 2000 de lei, insa nu se plange si spune ca se descurca cu acesti bani de la o luna la alta.“Comparativ cu a altora, pensia mea este frumusica. Am o pensie de aproape 2000 de lei. Nu sunt multi bani pentru doua persoane, dar nici putini. Daca chibzuim acesti bani foarte bine, ne ajung si, Slava Domnului, ne descurcam! Nu ne plangem, alti pensionari o duc mai greu. Facem cumparaturi de la piata, gatim, ne aprovizionam din vara pentru iarna si avem grija pe ce cheltuim. Suntem atente si la reducerile de la mall. Cand incep si aud de ele, profit ca sa o innoiesc pe Eliza. Cumpar un tricou, o bluza, o fustita, ce ii trebuie oricarui copil”, a declarat doamna Iliescu pentru wowbiz.ro.