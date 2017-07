Cea mai batrana mama din Romania: "Mi-am pregatit deja sicriul"

Aceasta a marturisit ca si-a pregatit deja toate cele necesare pentru imormantare. Si-a cumparat sicriul, dar si un loc de veci.In 2005, pe cand avea 67 de ani, Adriana Iliescu a ramas insarcinata prin inseminare artificiala, iar mai apoi a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, Eliza. Sarcina profesoarei a starnit o adevarata revolta in randul oamenilor de rand, carora li s-a parut ca este ingrizitor ca un copil sa fie crescut de o femeie care i-ar putea fi strabunica.Fostul profesor universitar a marturisit ca a pregatit-o deja pe Eliza pentru momentul in care ea nu va mai fi, explicandu-i cu exactitate micutei ce are de facut:, a declarat Adriana Iliescu, pentru CANCAN.