Cine a castigat show-ul "Romanii au talent". Surpriza imensa!

este câștigătoarea sezonului #7epic Românii au talent! La preselecții a convins-o pe Mihaela Rădulescu să apese butonul auriu pentru ea și să o trimită direct în semifinală, când a cucerit publicul cu vocea ei uluitoare, reușind să ajungă în marea finală epică.Lorelai a prezentat vineri seară un moment complex, extrem de emoționant. A cântat melodia Rise like a phoenix și a pictat în același timp, iar publicul și jurații s-au ridicat în picioare pentru a o aplauda. Concurenta a umplut sala cu frumusețe, sensibilitate și forță și le-a dat tuturor încă o lecție incredibilă de viață, demonstrând că are un suflet uriaș și untalent pe măsură. La aflarea veștii că a primit titlul de cel mai talentat român, Lorelai a spus cu lacrimi în ochi: ”Mă simt extraordinar, mă bucur nespus de mult că sunt cea mai talentată româncă din 2017. Le mulțumesc din suflet Mihaelei Rădulescu pentru tot sprijinul acordat, mamei Vio, producătorilor acestei minunate emisiuni, doamnei mezzosoprane Adina Sima și doamnei regizor Silvia Ionescu, dar în primul rând vreau să le mulțumesc din suflet tuturor fanilor care m-au votat, să fie binecuvântați și nu o să-i dezamăgesc niciodată.”.Lorelai Mosnegutu a fost abandonata de mama la nastere din cauza problemelor de sanatate pe care le avea, iar medicii nu au crezut ca va trai mai mult de cateva zile. ”Mama Vio” a fost cea care a adoptat-o si i-a pus un creion intre degetele de la picioare inca de la 6 luni, incepand primele exercitii. Chiar daca nu are maini, scrie si canta la orga, pana acum a scris si a lansat deja 10 carti de poezii.Locul doi a fost ocupat în marea finală de grupul OK World Wide. Vineri seară, cei cinci băieți au inundat scena cu energie, acrobații fascinante și forță și au cucerit publicul și jurații cu spectacolul de zile mari pe care l-au făcut, prezentând un moment complex în care au combinat elementele de balance, parkour și breakdance. Au făcut ca toate elementele și acrobațiile să pară foarte ușoare, au zâmbit în permanență și au transmis foarte multă putere și bucurie.Fang Shuang s-a clasat pe locul al treilea. Concurentul a interpretat aseară melodia Of, inimioară, fiind acompaniat de o orchestră impresionantă, și a surprins atunci când a început să danseze pe scenă.Vocea lui a răsunat în casele tuturor telespectatorilor, iar publicul și jurații i-au aplaudat îndelung talentul.Timp de o săptămână, românii au votat cel mai original moment al sezonului #7epic Românii au talent, iar cel care s-a clasat pe primul loc în preferințele acestora esteConcurentul a fermecat publicul și jurații cu talentul lui incredibil încă din etapa preselecțiilor, iar momentele de canto prezentate de el la orgă cu pedalier i-au adus premiul de originalitate în valoare de 10.000 de euro.Fericit că a reușit să ajungă la sufletele telespectatorilor și că a promovat instrumentul lui muzical preferat pe scena talentului, Eduard a declarat plin de emoții: ”Îți mulțumesc, Doamne, că exiști! Vreau să mulțumesc din suflet tuturor românilor care mi-au acordat încrederea lor și au investit în talentul meu prin sms-urile trimise. Mulțumesc întregii echipe Pro TV pentru profesionalism și afecțiune. Le mulțumesc tuturor persoanelor care au făcut posibilă întâlnirea cu acest instrument divin, orga clasică. Mulțumesc din suflet Institutului Franciscan din Roman, Universității Naționale de Muzică București, profesorului meu Dan Racoveanu și tuturor profesorilor care îmi îndrumă pașii pe calea muzicii. Mulțumesc familiei, rudelor, prietenilor, apropiaților, vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor! Prin acest gest primesc responsabilitatea de a duce cu profesionalism orga în inimile oamenilor și de a împărtăși tuturor din bucuria talentului meu. Vă asigur de seriozitatea mea și voi face tot posibilul să nu vă dezamăgesc încrederea acordată.”.După un sezon memorabil și o finală epică, jurații au privit încântați cei mai talentați concurenți și i-au felicitat pentru performanțele lor de pe scena talentului. ”Măcar o dată pe an, de șapte ani încoace, mă bucur că le putem oferi românilor ocazia să voteze și “pentru”. Avem câteva subiecte care ne magnetizează și ne fac să ne îndepărtăm unii de alții, dar mă bucur că măcar talentul ăsta ne apropie.”, a spus Andi Moisescu.Mihaela Rădulescu, bucuroasă că în acest sezon a întâlnit foarte mulți concurenți talentați și că a făcut parte dintr-un spectacol formidabil, a spus: ”Le mulțumesc colegilor pentru acest sezon epic! E o echipă fabuloasă care muncește grozav! Le mulțumesc dragilor mei colegi și finaliștilor! Toți sunteți talentați și sunteți acolo unde visați să fiți. Până la urmă, mergem mai departe. Aici nu se termină pentru mulți dintre voi competiția, pentru că aveți ce trebuie, aveți cu ce!”.Andra, fericită și emoționată, a declarat la final: ”Bravo colegilor mei, bravo vouă și bravo echipei care i-a ajutat pe acești copii talentați să le pună în evidență toate calitățile. Mă bucur tare că avem locuri în față la cel mai bun show. Îi felicit că ați avut curajul să vă lăsați jurizați de noi și de cei de acasă. Îi invităm pe toți să se înscrie la preselecții și să aibă curajul vostru.”.Florin Călinescu a continuat bucuros: ”Cred că sezoanele sunt egale între ele și asta datorită faptului că oamenii sunt talentați. Poate crește din punct de vedere producție, dar în ceea ce vă privește, sezoanele sunt egale, pentru că vin oameni talentați și atunci talentul în sine nu poate să aibă grade diferite. Este liniștitor că avem un sezon perfect egal cu cel care a fost și cu cel ce va veni.”.