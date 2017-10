Cine este noul iubit al Andreei Marin. Iata cu ce se ocupa

Desi a incercat sa il ascunda bine, presa de cancan a aflat pana la urma detalii despre noul partener de viata al Andreei Marin. Acesta se numeste Adrian Brincoveanu, are 32 de ani si lucreaza de mai multi ani la MAE, acum avand functia de consul al Ambasadei Romaniei la Tripoli (Libia), numai ca, din cauza conflictelor din regiune, personalul ambasadei a fost relocat in Tunsia.Asa se explica si numeroasele vizite facute de Andreea Marin in aceasta vara in Tunisia. Conform ultimei declaratii de avere depuse, cea din 2017, Adrian Brincoveanu nu sta tocmai rau la capitolul avere. Barbatul detine doua apartamente in Capitala si... un bolid de lux. E drept, nu se poate compara la capitolul situatie financiara cu fosta zana a surprizelor, care este o femeie boogata, dar nici sarac lipit nu este.