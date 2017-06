Cine sunt cei 13 gospodari fara pereche din cadrul emisiunii prezentate de Anamaria Prodan

După ediția de marți, 6 iunie, de la 20:30, când fiecare gospodar își va spune povestea de viață, își va prezenta casa, ferma și își va enumera așteptările de la femeia pe care și-o dorește alături, Pro TV va anunța start înscrieri pentru doamnele și domnișoarele care au simțit că au ceva în comun sau care vor să îl cunoască mai bine pe unul dintre participanți. 13 gospodari pornesc, oficial, în căutarea jumătății! Le place viața la țară, printre animale sau recoltă, însă și-au dat seama că, dacă nu au o familie cu care să se bucure de toate, nu se vor simți pe deplin împliniți.Participanții care speră să își găsească jumătatea provin din județe diferite ale țării: Alba,Arad, Bihor, Botoșani, Buzău, Covasna, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Maramureș, Suceava. Sunt cu toții gospodari cu experiență care pun pasiune în fiecare activitate pe care o fac în fermă. Și, chiar dacă unii dintre ei sunt tineri, au crescut de mici în acest mediu, iar principalul obiectiv pe care îl au este să ducă mai departe afacerea de familie. Cel mai tânăr Gospodar fără pereche are 23 de ani, iar cel mai în vârstă bărbat care își dorește să își găsească soție are 49 de ani. Fiecare are o viziune asupra femeii pe care o visează alături pentru restul vieții, iar unii au chiar noțiuni specifice pe listă!Cele mai interesantelucruri despre gospodarii fără pereche: Unul dintre gospodari spune că femeia ideală pentru el trebuie să fie musai pupăcioasă! Dacă pentru unii singura pasiune este ferma, alți gospodari au ca hobby-uri vânătoarea, iahtingul, scufundările, muzica sau cântatul la saxofon. Câteva dintre preferințele unora dintre gospodari referitoare la aspectul femeii pe care și-o doresc alături: să aibă o fire atletică, să aibă minim 1,72 metri înălțime, cu dantura impecabilă, să fie blondă sau brunetă. Doamnele și domnișoarele cu voci de privighetoare își pot găsi jumătatea la Gospodar fără pereche, pentru că unul dintre bărbați își dorește alături o cântăreață! Să știe să facă ciorbă bună! Unul dintre gospodari spune că n-ar putea să fie împreună cu o femeie care nu știe să gătească o ciorbă bună...sau măcar să învețe să gătească una.Este student în ultimul an la Cluj-Napoca și va deveni în curând inginer bio-chimist, iar această meserie îl va ajuta în afacerea pe care o are împreună cu familia sa – o fermă apicolă, unde grija pentru produse apicole, albine și stupi este prioritară. Spune că e sociabil și îi place să cunoască oameni noi, îi place să citească și ascultă jazz și muzica anilor 50-70. Își dorește o femeie care să îl completeze, să fie plină de energie, implicată și să îi placă munca.E cioban și... luptător K1! În familia lui, meseria de cioban merge din tată în fiu, iar ferma unde lucrează are 1.000 de oi și 30 de porci. Atunci când nu este cu oile, merge în ring și luptă în gale K1. Este vorbăreț, haios, face glume, deși la început poate părea puțin timid. Spune că știe să gătească și vrea să își găsească o mireasă ca el, adică simplă, înaltă, frumoasă și harnică.E un gospodar tânăr, pasionat de ceea ce face și cunoscut în zonă nu numai pentru răsadurile produse de ferma familiei, dar și pentru glasul său! El cântă toată ziua, chiar și plantelor, și este deseori chemat și la nunți. E mândru că lucrează la ferma familiei și consideră că omul, dacă nu e harnic, nu e gospodar. Are o fermă bazată pe un solar mare, care produce mii de răsaduri pentru legume, dar și 2 hectare de pământ, găini și porci. Spune despre el că este o persoană deschisă, sinceră, se consideră amuzant și deschis la lucruri noi, iar de la jumătatea sa își dorește să fie harnică, înaltă și deschisă să învețe să facă treburi care țin de munca la fermă.Este fermier-agricultor și trăiește din munca la ferma familiei, unde are 62 de găini, 8 vaci, 4 viței, 5 curcani, 2 porci, bibilici, cal, câini și pisici. Are și șapte hectare de pământ, pe care cultivă legume și porumb. Se distrează la vânătoare de mistreți, fazani, dar se întâlnește și cu prietenii la fotbal sau la diverse evenimente organizate de sărbători. Se descrie ca fiind un bărbat cu simțul umorului, sociabil, optimist, harnic și ordonat, iar printre lucrurile pe care nu le apreciază niciodată este minciuna. Spune că i-a venit vremea să se însoare cu o femeie harnică, glumeață, sociabilă și deșteaptă.Se ocupă cu agricultura și cu vânzarea en gross a recoltei. Are un solar de 43 de hectare, cultivă alte 40 de hectare cu varză, iar porumb pe alte 4 hectare de pământ. Are și o livadă foarte mare și găini și curcani în gospodărie. Îi place să meargă la plimbări la mare sau la munte și este pasionat de motociclete. N-ar putea renunța niciodată la mirosul cafelei dimineața și spune despre el că este comunicativ, sociabil, implicat și foarte atent într-o relație. Pentru el, femeia ideală trebuie să aibă inițiativă, o fire plăcută, să fie blondă sau brunetă.Este fermier și saxofonist! Activitățile sale zilnice se concentrează pe munca la cele 20 de hectare de pământ, cu utilaje pentru lucrat terenul, găini, porci, vaci, dar își completează veniturile din muzică. Spune despre el că e sociabil, educat și că îi place să-i facă pe cei din jur să se simtă bine, iar de la femeia pe care o visează alături așteaptă să fie sinceră, deșteaptă, să-i placă distracția și, dacă se poate, să fie și ea cântăreață. Deși la început muzica a fost doar o pasiune pentru el, acum ajunge chiar și la comunitățile de români din Spania, Anglia și Franța.Are o fermă de 40 de hectare, pe care cultivă porumb, floarea soarelui și viță de vie, iar pe lângă agricultură, crește 50 de porci, cai, vaci și păsări. Și-a plantat propria pădure, pentru că îi place să aibă grijă de natură. Spune despre el că îi place viața mondenă și că este foarte sociabil, ambițios și își dorește ca ferma sa să atingă standarde europene. De la femeia pe care și-o dorește alături, știe că trebuie să fie la fel de sociabilă, să știe să se distreze, dar să nu dea înapoi nici de la muncă.Îi plac plimbările în natură, sportul și urcatul pe munte, însă nu are foarte mult timp pentru aceste hobby-uri, pentru că îl țin ocupat activitățile zilnice de la ferma sa. Are grădină lângă casă, pe care o cultivă, viță-de-vie, pomi fructiferi și practică permacultura (proiectarea mediului, astfel încât acesta să se autosusțină, pe principii ecologice și biologice). Este un om echilibrat, prietenos, iar de la femeia ideală așteaptă implicare, să fie îngrijită și naturală.Pe lângă animalele din ogradă (11 vaci, 6 viței, 80 de oi, 20 de capre, 80 de găini, 15 rațe și 30 de porci), mai are și 2 ferme și 18 hectare de pământ, pe care cultivă fân. Este pasionat de munca la fermă, dar îi place să se și distreze, iese în club cu gașca și are mulți prieteni. Își dorește o femeie veselă, plină de viață, vorbăreață, care să nu mintă, să nu îl înșele și să aibă părul lung. Foarte important ar fi să facă o ciorbă bună sau să învețe să facă o ciorbă bună.E gospodarul autentic, simplu, care trăiește din ceea ce produce în ferma sa. Are 150 de oi, șase hectare de pământ pe care le muncește chiar el. Se consideră descurcăreț, timid, pașnic și nu se lasă influențat de părerile celorlalți despre el. În ultimii ani, s-a concentrat numai pe muncă, așa că nu a mai avut o relație, dar acum a venit momentul în care își dorește o femeie cuminte, muncitoare și înțelegătoare.Este proprietar de fermă, patron al unei firme de curățenie și pasionat de activități...extreme: scufundări, vânătoare și iahting! Și-a denumit ferma de 3.000 de metri pătrați după numele mamei sale și are acum 11 oi, 30 de găini de rasă, rațe și o livadă cu 40 de pomi fructiferi. Este divorțat de doi ani și are trei fiice, toate înfiate în prima căsătorie. Se consideră harnic și responsabil, având o fire sportivă. Femeia pe care visează să o aibă alături trebuie să iubească viața la țară și să împărtășească aceleași pasiuni ca el.un fermier înnăscut, care se declară dinamic, organizat și priceput la orice într-o gospodărie. Are o memorie foarte bună, știe pe de rost toate numerele de telefon de care are nevoie. Ferma sa are 26 de vaci și 40 de hectare de pământ, pe care le lucrează mecanizat. Îi plac animalele foarte mult, știe să comunice cu ele și, atunci când are puțin timp liber, își reîncarcă bateriile la o stațiune termală. Își dorește să fie cu o femeie care să îl susțină în activitatea lui și să fie dispusă să învețe despre viața la fermă, să fie îngrijită, curată și cu o dantură frumoasă.Este pasionat de ceea ce face, iar prioritatea lui este să aibă grijă de animalele din gospodăria sa: 60 de găini, 12 oi, 10 curci, 4 vaci, 2 purcei și 3 câini. La acestea se adaugă și 4 hectare de teren, pentru lucernă, capre și stupi și se laudă că este vestit în zonă pentru mierea pe care o produce. Spune despre el că este calm, relaxat și timd, dar are și momente în care devine foarte vorbăreț. Își dorește să aibă alături o femeie frumoasă, iubitoare, și “pupăcioasă”, așa cum spune chiar el, și are planuri de a-și întemeia o familie cu mulți copii.