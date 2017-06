Tiago Mutu are aproape 3 luni

Băiețelul lui Adrian Mutu a cucerit internetul. Tiago are aproape trei luni și seamana parca din ce în ce mai mult cu mama lui, Sandra Bahici. Fostul international lui a postat o imagine pe contul de socializare, care a primit sute de like-uri, dar și multe comentarii.Băiețelul lui Adrian Mutu va implini in curand trei luni. Tiago este al patrulea copil al fotbalistului. Acesta mai are un băiat din căsătoria cu Alexandra Dinu, Mario, deja adolescent, si două fetite din mariajul cu frumoasa Consuelo Matos: Adriana Lea și Maya Vega.Mutu si iubita sa s-au logodit pe o plaja, la 1 ianuarie anul trecut, iar ceremonia de casatorie a avut loc de Sfantul Valentin.