Corina Danila a devenit o bomba sexy la 40 de ani. Cum arata dupa ce a slabit 15 kilograme

Ea a slabit 15 kilograme si spune ca a fost nevoit sa scada in greutate deoarece a avut probleme de sanatate: dureri mari de spate.Aceasta a apelat la kinetoterapie si fizioterapie, si a mers la nutritionist care i-a facut un program special de slabit, personalizat pe analizele si pe nevoile organismului ei."Din cauza problemele de spate am decis ca este mai bine sa slabesc, asa ca am apelat la aceasta clinica, unde mi-au creat un regim personalizat de slabit. Acum ma misc mult mai usor si nu am probleme", a declarat Corina Danila pentru click.ro.