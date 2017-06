Cristian Boureanu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Cristian Boureanu a refuzat sa se legitimeze si a facut un scandal monstru in plina strada dupa ce masina in care se afla a fost oprita de oamenii legii. Acesta a fost dus la sectia de politie, unde, potrivit anchetatorilor, a adormit. In momentul in care s-a treztit a acesta a spus ca se simte foarte rau si a fost dus la Spitalul Floreasca. Imediat ce si-a revenit, Boureanu a fost dus la audieri, insa a refuzat sa raspunda intrebarilor, pe motiv ca sufera de amnezie si nu stie ce s-a intamplat.Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşt au dispus, prin ordonanţă, la data de 10.06.2017, reţinerea inculpatului pentru o durată de 30 de zile.au dezvăluit surse din cadrul anchetei pentru CANCAN.ro.