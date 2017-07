Cristian Boureanu nu se plictiseste. A iesit de 5 ori din puscarie intr-o luna

Fostul politician a fost ajutat de avocatul lui pentru a merge la dentist şi a-şi repara dantura stricată. Aflat în închisoare după ce a lovit un poliţist, Cristian Boureanu nu se plictiseşte. Fostul politician a părăsit deja puşcăria de cinci ori pentru a merge la dentist şi a-şi repara dantura stricată.“Cristian Boureanu a venit la mine de cinci ori pana acum! A fost adus de politisti sub escorta, dupa ce, impreuna cu avocatul lui, am putut sa il programez la cabinetul in zilele de marti si de joi!", a spus stomatologul Coffi Dima, potrivit wowbiz.ro.