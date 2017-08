Cristian Sabbah, dat afara de la Kanal D!

Vedeta de televiziune a facut anuntul despartirii de echipa alaturi de care a facut zeci de investigatii pe Facebook. Mai intai a publicat ieri un mesaj care anunta plecarea de la Kanal D.“Va multumesc pentru toti cei 7 ani in care m-ati urmarit la Kanal D. Am simtit caldura dumneavoastra sufleteasca, emotia ! Cifrele de audienta spun totul!”, a scris ieri Christian Sabbagh pe pagina lui de Facebook.Astazi a revenit si a precizat ca va merge mai departe cu investigatiile, pe cont propriu, pentru ca nu mai are echipa. Postul de televiziune nu a facut vreun anunt in acest sens, insa despartirea de turci pare definitiva.