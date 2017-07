Cristina Siscanu, umilita crunt: "Alaptezi copilul ca o vaca in public"

Madalin Ionescu chiar a renuntat la jobul sau din televiziune pentru a fi alaturi de familie. Cei doi parinti posteaza mereu imagini cu printesa lor, dar si momente fericite din familie. Recent, Cristina Siscanu a postat pe o retea de socializare o imagine in care alapteaza in public. Desi nu este o rusine, ci mai mult o necesitate, unii admiratori i-au adresat cuvinte dure acesteia."O sa iti ridicam o statuie pentru faptul ca iti alaptezi copilul ca o vaca in public, dar mai ales ca esti o " vedeta" care isi alapteaza copilul......furacioasa de barbati insurati tot needucata si taranca a ramas""Alaptarea este un lucru firesc.....Nu înțeleg de ce unii oameni se șochează. Nu are legătură cu sexualitatea,deci de aici reiese ce minți bolnave au unii.""A vrut sa arate și ea o tata,sa vadă fosta lu'madalin ce piesa e ea""Bravooo tie !nu trebuie sa ti cont de parerea lumi cand e vorba de alaptat!!😘Nu e o rusine a da lapte la un copil chiar in spati publice!😘vai astia care criticati gata cu critica nu mai traim in ani 90 sa ne fie rusine sa facem lucruri normale cum e alaptatul!", sunt doar cateva dintre mesajele pe care i le-au transmis fanii