Cristina Topescu se retrage din televiziune. Anuntul trist al vedetei

"Anunţ retragerea mea de la Antena 3, retragere pe care am decis-o din motive personale. Le mulţumesc colegilor cu care am lucrat. Gânduri bune din partea mea şi pentru toţi ceilalţi!", este singura declaraţie pe care a făcut-o realizatoarea pe marginea acestui subiect. În urmă cu o lună, în cadrul emisiunii, prezentatoarea i-a luat un interviu celebrului ei tată, cel mai titrat comentator sportiv din țara noastră, Cristian Țopescu, ediţie care a fost urmărită cu sufletul la gură de telespectatori."Recunosc şi vă cer iertare că nu am timp să răspund la sutele de mesaje pe care mi le-aţi trimis, după emisiunea în care am făcut primul interviu cu tatăl meu. Vă asigur, însă, ca le-am citit pe toate şi că mi-au încălzit sufletul. Vă mulţumesc tuturor, înseamnă mult pentru mine cuvintele voastre frumoase, mai ales cele despre tatăl meu. Le mulţumesc şi celor cărora nu le-a plăcut emisiunea, care poate au înţeles greşit unele lucruri, se întâmplă, nu toţi gândim şi simţim la fel", scria prezentatoarea în urmă cu doar câteva zile.