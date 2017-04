Cum a reusit Adriana Iliescu sa devina mama la 66 de ani. Iata ce au descoperit medicii in uterul ei la operatia de cezariana

Intr-un interviu pentru publicatia qbebe.ro, Adriana Iliescu a vorbit despre toate procedurile pe care a trebuit sa le suporte pana sa ramana insarcinata.Totul a pornit in anul 1991, atunci cand Adriana Iliescu a auzit de cazul unei femei in Italia care a reusit sa la varsta de 60 de ani sa ramana insarcinata prin fertilizare in vitro. nUrmatorii 14 ani aveau sa fie plini de incercari., a povestit Adriana.Cativa ani mai tarziu, ea a inceput primul tratament de fertilizare sub indrumarea prof. dr. Ioan Munteanu, directorul Maternitatii din Timisoara., explica pe scurt Adriana.Initial, toti se temeau ca placenta, fiind imbatranita, nu mai poate hrani copilul. Insa ceva miraculos s-a intamplat in cazul ei.",a mai spus ea.