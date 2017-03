Cum a reusit Andreea Marin sa slabeasca 7 kilograme in doar doua luni

Andreea a reusit sa scape de kilogramele nedorite urmand o alimentatie sanatoasa si facand sport. Dovada sunt ultimele imagini cu diva, din cadrul emisiunii "Uite cine danseaza", dar si fotografiile senzationale de joi seara, cand diva a fost surprinsa intr-o rochie foarte eleganta si a atras toate privirile. Recent, Andreea Marin a si recunoscut ca nu renunta la sport pana nu ajunge la silueta pe care o avea in liceu. In plus, Zana munceste in sala de sport, cot la cot cu vedetele care participa la "Uite cine danseaza", potrivit libertatea.ro"Masuratoarea arata si un rezultat neasteptat dupa sport si o scurta detoxifiere (2 weekenduri si o saptamana de dieta recomandata de nutritionist intre ele), precum si nutritie moderata si cat mai ordonata posibil: o pierdere in greutate de 7 kg din ianuarie pana acum. Deci, se poate! O zi buna sa aveti!", a scris Andreea Marin pe Facebook.