Cum arata apartamentul de 1,4 milioane de euro al Deliei. Imagini de vis

Vedeta si-a amenajat apartamentul ca in reviste. Are chiar si o terasa cu piscina interioara, desprinsa parca din povesti.”Este ceva de vis. Practic, este un penthouse, care se întinde pe două etaje, 3 şi 4, plus terasa blocului. Are vedere la lac, iar zona este foarte bună, vorbim totuşi de nordul Capitalei”, a povestit un apropiat al blondinei, pentru click.ro. Apartamentul are în jur de 400 mp (cam de 5 ori mai mare decât un apartament obişnuit cu trei camere), scară interioară şi pereţi din sticlă.