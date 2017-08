Cum arata cu adevarat Andreea Marin. Iat-o fara pic de machiaj

Vestimentatia pe care o adopta acum este din ce in ce mai indrazneata, iar acum are chiar curajul sa apara in public fara machiaj. Astfel, chiar daca are 42 de ani, Andreea Marin se poate lauda cu un ten perfect, fara niciun rid.Îmbrăcată în echipament de sport, cu o șapcă pe cap, plină de transpirație și fără pic de machiaj: așa s-a pozat „Zâna” pe banda de alergat. În fotografie, vedeta este vizibil epuizată de la alergat, însă nu se lasă, iar acest lucru a vrut să-l arate și fanilor, pentru a-i motiva, scrie Click.ro. „Crezi în tine”, este una dintre etichetele pe care le-a pus în descrierea fotografiei, pe care a postat-o pe Instagram.