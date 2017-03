Cu aceasta ocazie, realizatoarea TV a postat pe Facebook imagini in care apare nemachiata. Parerile fanilor au fost impartatite.“Nemachiata. ..stiu este normal sa fi si nemachiata. Dar este si esti diferita. Te prefer machiata.”, “Nu te mai cunoastem fara machiaj...daca te vad pe.strada nu te cunosc!”, „Esti mai frumoasa nemachiata, mai copilaroasa.”, ”Arati minunat!”, ”Esti frumoasa!”, au fost doar cateva dintre comentariile lasate de fani in dreptul imaginii in care apare alaturi de Tavi.