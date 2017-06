Cum i-a luat locul Loredana Chivu Angelinei Jolie?

Numeroasele colaborari cu artisti de prima mana de pe piata muzicala din Romania ii gireaza talentul – de la Nicu Paleru (“Toata lumea sus”), seria feat-urilor a continuat cu Sorinel Pustiu, Adi de laValcea, AdrianMinune, Vali Vijelie, Jean de la Craiova, Rocsana Marcu, Asu si Florin Salam.Alaturi de band-ul sau compus din patru instrumentisti virtuosi (vioara, orga, keyboard si percutie), Razvan de la Pitesti abordeaza diferite stiluri muzicale - de la muzica de petrecere si manele la muzica usoara.Pentru cel mai nou single al sau – “Dulce Dulce”, artistul adopta un stil muzical cu influente orientale. Procesul - de la inregistrarea melodiei si pana la realizarea videoclipului - a durat aproape 3 luni de zile. Pana de curent de la momentul crearii piesei (muzica si text: Studio Mihai Armeanca si Madalina Miu) i-a dat mari batai de cap artistului:“Timp de o ora, cat am avut curentul picat, m-am foit de colo colo prin studio, speriat ca am pierdut absolut tot ce lucrasem o zi intreaga. Asta pentru ca nu apucasem sa salvam nimic. Cand asteptarea a luat sfarsit si am constatat ca tot ceea ce inregistrasem nu fusese salvat in programul calculatorului, am luat-o de la capat…”, povesteste acum amuzat Razvan, extrem de multumit de rezultat:“Sunt extrem de multumit de rezultat, piesa este una de dragoste, pe care o dedic celor care iubesc cu adevarat”, declara artistul. Videoclipul, realizat dupa un scenariu al managerului sau, Sorin Bulgaru, si cu ajutorul lui Gabi Jianu, beneficiaza de suportul frumoasei Loredana Chivu, o vedeta autohtona care i-a "furat rolul" Angelinei Jolie: “Cu cateva seri inaintea filmarilor am visat ca filmam pentru videoclip alaturi de Angelina Jolie. Eram pe un iaht superb, pe o insula exotica... In locul starului hollywoodian, am filmat alaturi de o alta fata frumoasa si anume Loredana Chivu. Filmarile au durat cateva zile, au decurs ok in mare parte, insa am avut parte si de ceva peripetii. Pentru scena unde apar alaturi de Loredana pe canapea am muncit mai bine de 5 ore, iar un mare merit il are managerul meu Sorin Bulgaru, care a pus la punct tot acest proiect”, declara Razvan.Cunoscut in lumea muzicala romaneasca sub pseudonimul “Razvan de la Pitesti”, cu o activitate inceputa la varsta de 13 ani, artistul a lansat mai multe albume care i-au adus succesul atat pe plan local, cat si la nivel international. Dupa ce a spart gheata cu primul album inregistrat la Studiourile, Razvan a lansat si un album de muzica de petrecere impreuna cuAu urmat apoi mai multe compilatii cu diferiti solisti, iar una dintre piesele care l-au facut celebru a fost “Dragostea e oarba”.