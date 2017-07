Cum o va chema pe fetita Elenei Gheorghe. Artista a ales un nume foarte frumos

Artista a adus pe lume o fetita perfecta sanatoasa, care s-a grabit sa vine pe lume cu 10 zile mai devreme. La iesirea din maternitate Elena Gheorghe a oferit si primele declaratii.„O să o cheme Nicole. A ales Nicholas. Cea mică ne-a luat prin surpindere, a venit cu 10 zile mai devreme. Tati a stat până la ora unu noaptea să aranjeze camera. Ambele bunici au venit, nașii. Am venit la un consult, nu m-am gândit că voi naște pe 15. Când am văzut-o prima oară, am plâns. Cinci ani de zile am fost doar mamă de băiat… Tati a făcut ieri foarte multe cumpărături… Nu se bagă în prima parte că e treaba mea, cu scutecele e mai greu, dar așa a zis și la Nicholas…. Când îi este foame trezește tot spitalul. Nicholas a ținut-o de mână și a spus: < >. Luasem în greutate undeva la 6 kilograme. N-am planificat botezul, urmează. Sunt împlinită și îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoase. O să-i spunem Bebelinda până la botez. O să-i mai căutăm un nume. Când o să aibă micuța o lună și jumătate o să mergem în vacanță la mare. Încercăm să-i iubim pe ambii copii în egală măsură… Doctorul mi-a spus bancuri în timpul operației”, a declarat Elena Gheorghe, pentru Libertatea.ro