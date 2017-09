Cum s-a imbracat Carmen Iohannis in prima zi de scoala

Ca in fiecare an, tinuta ei a fost una tinereasca. De data aceasta insa, rochita purtata a fost chiar mai tinereasca, si mai scurta, decat in anii trecuti. Sotia presedintelui a ales o rochie clos, mustar, cu picatele, o rochita perfecta pentru o iesire in oras a unei liceence.Din acest punct de vedere, putem spune ca prima doamna a Romaniei se imbraca aproape la fel ca liceeni a caror profesoara este.