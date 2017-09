Dacian Ciolos, surprins in tandreturi cu o pustoaica

In imagini se vede clar cum cei doi se tin de mana si pe dupa mijloc, in timp ce se plimbau agale prin parcul Herastrau.Dupa plimbarea in parc, premierul a condus-o pe tana la aeroport cu masina si escorta SPP.Acesta i-a carat personal bagajul pana la check-in, unde s-au ombratisat indelung de ramas bun.Contactat de reporterii Cancan, premierul a declarat ca este "O prietena din Zalau". Ciolos a adaugat ca aceasta "A fost pe la noi si am condus-o la aeroport.", potrivit cancan.ro.Dacian Ciolos este casatorit cu frantuzoaica, Valerie Ciolos-Villemin, din anul 2000.