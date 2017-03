Dana Budeanu, accidentata grav la "Uite cine danseaza". Are o coasta rupta si una fisurata. Iata cine a parasit competitia

Repetitiile au fost foarte solicitante pentru Dana, care a suferit si o accidentare si nu a mai putut continua lupta pentru marele premiu.Dana Budeanu are o coasta rupta si una fisurata, insa are parte de cele mai bune ingrijiri si recuperarea va fi una completa.Dupa Dana Budeanu si Emil Rengle, al doilea cuplu de dansatori din show-ul Uite cine danseaza! care a parasit show-ul a fost format din„Va multumesc ca m-ati votat, ca ne-ati urmarit, consider ca sunt altii mult mai buni decat noi! Am regasit aici o echipa extraordinara, oameni extrem de dragi sufletului meu! Va iubesc si va multumesc ca ne-ati dat sansa asta!”, a spus Oana Zavoranu. Coregraful ei, Daniel Dobre, le-a transmis tuturor concurentilor: „Sunteti extraordinari, foarte buni toti concurentii! Multa bafta in continuare!