Dana Rogoz, atacata dur pe Facebook: "Ar trebui sa te impusti in cap"

Vedeta a publicat pe pagina sa personala un comentariu pe care a vrut sa-l lamureasca. Un prieten virtual i-a scris ca "ar trebui sa se impuste in cap", iar in acest moment a decis ca trebuie sa ia atitudine."În dimineața aceasta citesc că o Viviana îmi spune ca ar trebui sa ma împușc în cap și ca nu vrea sa împartă nimic cu mine sau cu cineva apropiat mie. Descopăr apoi ca avem prieteni comuni pe Facebook, unii dintre ei chiar foarte dragi mie. Oops. As fi pus și un "zambet", dar a abuzat de el în mesajul lăsat și nu as vrea sa creadă ca îl împarte cu mine. Când o sa crească mare Vlad și o sa citească inevitabil astfel de mesaje despre mama lui, o sa îl învăț ce înseamnă mila și iertarea", a scris Dana, alături de captura comentariului cu pricina.