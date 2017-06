De ce a renuntat Madalin Ionescu la emisiunea "Wowbiz". Adevaratul motiv

Astfel, dupa 7 ani la carma acestui show, Madalin Ionescu a decis sa petreaca mai mult timp cu familia, mai ales ca sotia sa, Cristina Siscanu, a nascut de curand o fetita. Cu ochii in lacrimi, Madalin Ionescu a dezvaluit motivele pentru care a luat aceasta decizie.”Vreau să spun că am avut un moment de sinceritate, iar astăzi sunt aproape inert, m-am trezit cu o durere de cap, m-am întâlnit cu tot felul de oameni, inclusiv cu conducerea Kanal D, cu tot felul de prieteni, din toate departamentele. Într-adevăr, cu această echipă, am creat un brand, poate am avut poveşti controversate, dar am fost cea mai bună emisiune. N-aş vrea să fiu patetic, poate e o chestie de aroganţă. Am vorbit cu un prieten şi care atunci când a aflat că plec pentru familie mi-a zis că ”eşti un fel de Mircea Lucescu al televiziunii” De ce? Pentru că am creat emisiuni, pe care le-am dus departe. Nu mi-e bine, nu mi-e uşor. Fac tot posibilul să nu plâng, pentru că sunt nopţi în care n-am dormit, sunt momente în care nu ai timp să te bucuri, o iei de la capăt în fiecare zi, cu cerinţe mari din partea telespectatorilor, pentru că ei te iubesc şi îţi sunt alături sau nu. E dreptul lor. Televiziunea e un medicu captivant, e un produs, e un spectacol, nu judecaţi oamenii care ştiu să îmbrace subiectele. Am vrut mereu să trag o concluzie din tot ceea ce dezbăteam. Nu mi-a plăcut scandalul, derizoriul, gunoiul, am încercat să scot ceva din fiecare poveste, din orice poveste. Mi-am propus mereu să nu fiu un actor. Nu sunt un individ înnebunit după glorie, motiv pentru care iau pauză. Cine vrea un adevăr în viaţă, îl găseşte, iar în acest moment e vremea de o schimbare. Nu pierd niciun tren. E un moment prin care trebuie să trec”, a afirmat Mădălin Ionescu.