De ce nu s-au mai contrat Mihaela Radulescu si Andreea Marin la "Uite cine danseaza". Motivul e tare de tot

Andreea Marin si Mihaela Radulescu au acceptat sa faca parte din acelasi show la Pro TV, la "Uite cine danseaza". Daca in prima editie cele doua s-au mai contrat si si-au mai aruncat cate o sageata, la cea de-a doua emisiune, divele au fost foarte prietenoase.Se pare ca replicile din prima emisiune le-au deranjat pe cele doua vedete, asa ca Pro TV a decis sa puna in contract niste clauze speciale, pentru a nu se vedea in situatia in care vreuna dintre ele sa renunte la emisiune.Mihaela Radulescu, potrivit cancan.ro, e lovită în amorul propriu puternic de când cu această colegialitate. Cum vezi doamne să ajungă Andreea Marin la PRO TV. Când ea e la PRO TV de atâta timp. Oarecum consideră că PRO TV ul e al ei gen, iar Marin e o intrusă care mai are tupeu să-i dea şi replica…