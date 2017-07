Decizie definitiva in cazul lui Cristian Boureanu. Ce se intampla cu fostul deputat

In luna iunie, Cristian Boureanu a fost arestat dupa ce a lovit un politist de la Brigada Rutiera dupa ce a acesta a oprit in trafic masina in care se afla deputatul.A urmat un adevarat scandal, iar Cristian Boureanu a ajuns la spital, cu sapte dinti lipsa. Se pare ca si el ii acuza pe politisti de lovire.În dosar va fi judecată şi iubita fostului deputat, pentru mărturie mincinoasă. Ea ar fi încercat să influenţeze ancheta în favoarea lui Boureanu.Deşi recunoaşte că are o parte din vină, fostul parlamentar acuză că poliţistul de la Rutieră este cel care l-a provocat. Ba chiar, Cristian Boureanu susţine că şi logodnica sa a fost lovită., a povestit acesta.