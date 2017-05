Cantareata a povestit pe pagina sa de Facebook ca nu mai auzea deloc si a intrat in panica, ajungand de urgenta la medic.“Am ajuns la doctor in urma cu cateva zile. Mi se infundasera urechiile si nu mai auzeam. Urma sa am un concert si nu ma auzeam cantand. M-am speriat, normal, credeam ca am otita. Si acum cred ca am un inceput de otita. Mi s-a prescris un tratament cu antibiotic”, a dezvaluit Delia pe Facebook.