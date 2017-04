Delia socheaza: "Mi-am legat trompele"

Artista ii tine mereu la curent pe fanii sai cu tot ceea ce face si in ce vacante merge. De asemenea, vorbeste in direct cu ei pe Facebook, iar fanii nu se jeneaza sa o intrebe si lucruri mai intime. Recent, cantareata a fost intrebata de ce nu face copii, o intrebare deranjanta pentru ea, daca este sa ne luam dupa raspunsul uimitor pe care l-a dat.„Nu fac copii, pentru că mi-am legat trompele. Dacă ar fi Cheloo în locul meu, așa aș răspunde. Bineînțeles că nu am făcut acest lucru, de vreme ce nu am născut niciodată până acum”, a fost răspunsul Deliei, care i-a surprins pe fani.