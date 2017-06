Denisa nu mai are nicio sansa: "Maladia de care sufera face ravagii in organismul ei"

au declarat surse apropiate Denisei pentru



M-am dus la ea, nu a putut să se ridice din pat. Şi-a cerut scuze Marine, nu pot să mă ridic. Mi-am dat seama că e grav. Era slăbită, într-adevăr. Avea şi un complex Aoleu Marine, am slăbit... Mă doare ficatul ăsta, mă doare tot corpul>>. Practic nu mai era nimic de făcut. Domnul doctor i-a spus că poate să mănânce orice, ea a văzut exact ceea ce i-a spus unchiul ei, că atunci când îţi spune medicul că poţi să mănânci orice, înseamnă că nu mai ai nicio şansă. Am dus o luptă de două-trei săptămâni să îi scoatem chestia asta din cap. Practic aşa a perceput. Era căzută psihic. La ea cancerul a venit ca o reacţie la alte boli. Avea intoxicaţie cu cupru. În două luni a făcut de două ori lichid ascitic. Ajunsesem să ne uităm şi în toaletă să vedem cum face urina, fecalele şi chiar mama ei m-a chemat Mariane, mi se pare că e sânge în toaletă. Când am văzut, îţi dai seama că m-am speriat. Mă simt vinovat moral, că nu am putut să o duc până la capăt. Denisa m-a ajutat foarte mult când am fost bolnav, nu cu bani, ci mi-a dat şocul ăla emoţional. 60.000 de euro mi s-a cerut, de unde să-i iau? Liviu şi Denisa erau afară, mă aşteptau. Băi, îţi cântă sora ta cât vrei tu, m-a ajutat enorm. Şi Nicolae Guţă mi-a sărit în ajutor", a povestit Marian Vasile, bărbatul care a încercat să o ajute pe Denisa să scape de boală.