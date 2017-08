Detalii bomba. Smiley si Gina Pistol, parteneri de sex de mai bine de trei ani

Desi informatia tine prima pagina a tabloidelor de cateva zile, cei doi nu doresc sa dea nicio declaratie in acest sens. Gina Pistol a fost singura care a vorbit, insa a tinut doar sa lamureasca un aspect. Ea le-a cerut jurnalistilor sa nu mai insiste pe acest subiect, deoarece viata ei privata nu doreste sa o expuna. Potrivit insa apropiatilor celor doi, relatia lor nu dureaza doar de trei luni, ci de trei ani.Smiley si Gina Pistol ar fi partener de pat, sau ai bine spus parteneri doar de sex, de mai bine de trei ani. Cei doi ar fi devenit mai apropiati in perioada in care Gina Pistol a avut un contract de colaborare cu Pro TV. Ei au incercat insa sa ascunda de ochii lumii chimia dintre ei.