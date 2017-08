Detalii halucinante despre divortul dintre Marcel Toader si Maria Constantin: cantareata a facut sex in masina cu fostul iubit

Noi detalii socante ies la iveala despre despartirea dintre Marcel Toader si Maria Constantin. Se pare ca motivul separarii celor doi ar fi infidelitatea artistei, care s-ar fi intalnit pe ascuns cu un fost iubit.Cel cu care l-a inselat cantareata ar fi fost motivul divortului si de primul sot al Mariei. Amantul vedetei nu ar vrea insa o relatie cu ea, ci doar intalniti pasagere, deoarece este casatorit.Marcel Toader ar fi aflat in urma cu doua saptamani despre escapada amoroasa a sotiei sale. El ar fi aflat ca Maria a facut sex in masina cu amantul si nu mai poate trece sub nicio forma peste infidelitatea ei. Pusă în faţa evidenţei de Marcel Toader, Maria Constantin i-a recunoscut soţului ei că l-a înşelat.a fost singura declaratie a lui Marcel Toader pe acest subiect.