Detalii soc: Printul William si Kate Middleton se pregatesc pentru moartea Reginei Elisabeta a II a

Celor doi li s-a cerut sa ia masuri din timp pentru a fi pregatiti in orice situatie pentru acest eveniment nefericit. Astfel, ei sunt obligati sa poarte cu ei in orice calatorie un bagaj special, cu haine de doliu, in cazul in care suverana va trece in nefiinta. Mai mult, intreaga familie a fost anuntat sa poarte tinute negre.Monarhia a dorit sa se asigure ca in cazul in care se intampla ceva, membrii familiei regale sa se sincronize cu funeraliile publice. Presiunea cea mai mare se afla insa pe umerii Printului Charles, care va trebyui sa ii ia locul la tron reginei, deoarece el este cel care ii va lua locul si nu Printul William, asa cum se vehiculase. Deocamdata nu exista informatii oficiale cum ca regina, in varsta de 91 de ani, ar fi bolnava, insa casa regala se pregateste din timp. De asemenea, nu mai e nici un secret ca deja s-a facut un plan pana la cel mai mic detaliu cu ziua in care Charles o va urma la tron pe mama lui. Secretarul privat al reginei, Sir Christopher Geidt, va fi cel care va anunta stirile.El il va anunta pe premierul britanic, inainte ca trista veste sa fie anuntata si in alte 15 tari in care regina Elisabeta a II-a este sef de stat. Anuntul va fi facut doar de palatul Buckingham si fara nici o indoiala membrii familiei regale apropiati vor fi si ei anuntati inainte.