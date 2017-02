Detalii socante despre casnicia lui Donald Trump cu Melania VIDEO

Comportamentul straniu al Melaniei de la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump, cand Prima Doamna a Americii i-a zambit sotului ei in momentul in care acesta s-a intors sprea ea, apoi zambetul i-a palit brusc. Pe internet a parut chiar si un hashtag #FreeMelania (n.r. - Elibereaz-o pe Melania), iar internautii i-au cerut sa clipeasca de doua ori daca doreste sa fie salvata!Recentul discurs al Primei Doamne, de la Florida, este inca o dovada ca Melania traieste cu frica alaturi de Trump. In momentul in care acesta a atins-o pe brat, Melania a tresarit si si-a mutat rapid privirea. De aici, multi au tras concluzia ca Malania este abuzata de Donald Trump.Pentru a intelege ce se intampla intre cei doi, Daily Mail a discutat cu psihologul Judi James, expert in limbajul trupului, care a analizat comportamentul Primei Doamne. "In momentul in care Donald Trump i-a atins bratul Melaniei, fata ei a redat o spaima.Ochii erau indreptati in jos si ea arata speriata", a remarcat Judi, potrivit click.ro. Psihologul spune ca nu trebuie sa tragem concluzii pripite in ceea ce priveste relatia presedintelui si a sotiei sale. Cel mai probabil ca, in fata publicului, ei sunt mai retinuti. "Atingerile usoare si modul in care se privesc sunt o modalitate de a comunica intre cei doi. Un alt accent poate fi pus pe faptul ca Donald Trump acorda tot mai putina atentie sotiei sale si uneori parca nu o ia in seama, astfel isi scoate autoritatea la suprafata", a adaugat Judi.