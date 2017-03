Dezastru total pentru sotul Ancai Serea. Adi Sina trece prin clipe grele

Potrivit wowbiz.ro, firma artistului a fost executat silit din cauza datoriilor. Firma lui Sina a inregistrat un profit total, in ultimii 8 ani, de aproximativ 60.000 de euro, adica 7.500 de euro pe an.Fostul membru al trupei Akcent are, insa, mari probleme din cauza firmei care ii poarta numele. „Adrian Sina Management SRL” a fost data in judecata de o institutie financiara specializata in contracte de leasing, fiind executata silit dupa decizia luata de Judecatoria Sectorului 3. Mai mult, pentru a intra in posesia unor acte, institutia financiara a cerut in instanta deschiderea unui nou dosar, prin care sa primeasca o autorizatie de a intra in sediul firmei lui Adi Sina.