Dezvaluiri bomba: Maria Constantin, relatie de iubire cu un personaj celebru de la Pro TV

Maria s-ar iubi in mare secret, chiar din timpul mariajului cu Marcel Toader, cu un personaj celebru din showbiz, cu care a participat in cadrul unei emisiuni TV, noteaza cancan.ro. Marcel ar fi aflat recent si de aceasta escapada a sotiei sale si, desi a spus ca nu doreste sa vorbeasca despre separarea de artista, se pare ca acum s-ar fi razgandit si vrea sa faca marturisiri uimitoare despre infidelitatile sotiei sale.Persoanele care i-au povestit lui Marcel despre relatia extraconjugala a Mariei cu acest personaj cunoscut i-ar fi spus omului de afaceri ca artista a fost vazuta in repetate randuri la acesta acasa si ca este un fost concurent al unei emisiuni de la Pro TV.