Dezvaluirile medicilor despre moartea fulgeratoare a Ilenei Ciuculete. Era desfigurata

Indragita cantareata avea probleme de sanatate inca de la inceputul anului, insa potrivit informatiilor oferite de personalul medical, aceasta a ajuns prea tarziu la spital. Diagnosticata cu hepatita C, Ileana Ciuculete ca nu a putut fi salvata, intrucat se afla in ultima faza.”Era obosita, se simtea rau inca de la mijlocul lunii ianuarie. A ajuns la spital in urma cu trei saptamani, dar medicii n-au mai putut face nimic. Desi hepatita C este o afectiune care se poate trata, la ea nu s-a mai putut face nimic. Medicii nu i-au putut administra nici macar celebrul tratament cu interferon, intrucat era intr-o faza avansata. In ultima perioada nu mai putea sa iasa din casa, se simtea mereu rau si era desfigurata. Oamenii din spital spuneau ca arata foarte rau.”, a spus Cornelia Ionescu, jurnalist WOWbiz. ”Nu se citea nicio problema pe fata ei. Afectiunea ei s-a dezvoltat foarte rapid. Surse din spital au dezvaluit ca s-a transformat total in ultima saptamana. Nu mai putea sa manance, slabise foarte mult, era transfigurata.S-a pus problema unui transplant, inca organismul ei n-ar fi putut suporta o interventie chirugicala. Boala a evoluat foarte repede si a ajuns prea tarziu la spital. si interferonul este foarte dureros, este practic o otrava pe care o bagi in organism, ai stari de cap, te simti rau, in functie de fiecare, insa la ea n-a mai putut fi administrat. ”, a mai precizat Cornelia.