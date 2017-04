Diana Bisinicu, de urgenta la spital. "Am cazut din picioare in fata unui hipermarket"

Artista a cazut si s-a lovit foarte puternic, ajungand de urgenta la spital.“Am fost in Italia. Merg lunar la producatorul nostru de verighete. Problema este ca dupa ce am ales verighetele mergeam spre hotel si am vazut un hipermarket. Mama imi zisese sa ii iau niste rosii uscate. Zic, hai sa ma duc sa ii iau mamei. La un moment dat, intre placile de gresie era un sant, neacoperit. Problema mare la mine e ca am hernie de disc la coloana si la piciorul stang, uneori, imi fuge din incheietura. Fix in momentul acela, cand am calcat in canalul acela, mi s-a deplasat piciorul din incheietura si mi s-a si blocat piciorul stang. Am cazut direct in fata pe genunchiul drept. Mi-au cazut toate din brate. Am inceput sa plang, efectiv nu mai puteam. Oamenii au vrut sa cheme ambulanta. Nu am vrut pentru ca mi-era teama ca ma opresc acolo. Am stat o ora cu gheata la genunchi, s-au invinetit. Pana la urma am ajuns la spital, mi-au dat antiinflamatoare, mi-au facut radiografii”, a povestit Diana Bisinicu in cadrul emisiunii „Agentia VIP”.„Durerile sunt inca mari. Nu pot sa stau in genunchi. Medicii spun ca hernia ar trebui rezolvata. Fac periodic infiltratii cu ozon. La nunta in 2012, ramasesem imobilizata la pat”, a adaugat vedeta